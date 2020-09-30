حسن محجوب مطلوب في استراليا

يبدأ الفنان الشاب حسن محجوب جولة فنية في استراليا يوم السبت القادم من مدينة ملبورن بولاية فكتوريا، وقال محجوب لمصادر ان الرحلة تلبية لدعوة من رابطة الجالية السودانية بفكتوريا وهو سعيد بلقاء السودانيين والغناء لهم بالولاية.

وأشار الى ان الحفل سيتم نقله على الهواء عبر صفحة الرابطة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب صحيفة آخر لحظة ان الفنان حسن محجوب ظل مواظباً على الرحلات الفنية ولقاء جمهوره خارج البلاد، خاصة في دول الخليج، وتعد رحلته الى استراليا هي الأولى له منذ انطلاقة مسيرته الفنية قبل اكثر من “20” عاماً بمركز شباب بحري.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)