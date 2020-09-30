“تيري” يقترب من الإنضمام للأولمبي الباجي التونسي

وفقاً لخطاب تسلمه المريخ حسب مصادر، ان لاعب المريخ سيف تيري اقترب من الانضمام الى صفوف الأولمبي وان الخطاب تضمن تفاصيل مالية لقيمة الانتقال.
وكشف الخطاب المرسل طبقاً للمصادر، إنّه وفي إطار إنشاء علاقات تعاون وتفاهم مشترك بين الفريقين تتشرّف الهيئة المديرة لجمعية الأولمبي الباجي بطلب الحصول على خدمات اللاعب سيف الدين مالك مكي لرغبتهم في ضمه لصفوف الفريق.
وأضاف الخطاب بحسب صحيفة الصيحة ”نتمنى من حضرتكم قبول طلبنا هذا شاكرينا حسن التعامل والتقدير والسلام.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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