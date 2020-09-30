مصرع وإصابة (5) على يد متفلتين بنيالا

قتل شخصان وجرح ثلاثة آخرون من قبل متفلتين مسلحين نصبوا كمينا لعربة تقل مواطنين فى طريقهم من سوق منطقة سرقيلا إلى سعدون – وفقاً لمصادر مطلعة من المنطقة. ووقفت لجنة أمن الولاية برئاسة الوالي بالانابة الأمين العام لحكومة حامد محمد التجاني هنون على الحالة الصحية لـ3 من الجرحى الذين تم إسعافهم إلى المستشفى التركي بنيالا. وقال الوالي بالانابة بحسب صحيفة السوداني، أن لجنة أمن الولاية دفعت بقوة مشتركة لملاحقة الجناة إضافة إلى وفد رفيع لتقصي الحقائق حول الحادث. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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