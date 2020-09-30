بالصور.. من هي الحسناء التي كانت تقف جوار الفنان ود النصري خلال مؤتمره الصحفي وبسببها أشتعلت السوشيال ميديا؟ تعرف عليها وعلى التفاصيل

أعلن الفنان محمد النصري عن عودته للحفلات الجماهيرية، وقال فنان الطنبور الكبير في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل أيام بقاعة الصداقة بالخرطوم أنه طوال فترة توقفه عن الحفلات الجماهيرية لم ترد على لسانه كلمة إعتزال وإنما كان يقول توقف عن المسارح والحفلات الجماهيرية.

عودة النصري للغناء لم تكن الشيء الوحيد الذي لفت أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده بقاعة الصداقة وسط الخرطوم, ولكن أكثر ما لفت أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي هو ظهور إحدى الحسناوات معه في بعض الصور.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد ظلت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في حالة سؤال دائم عن الحسناء صاحبة (الآيفون) الأحمر, ولم يتمكن المتابعين من التعرف عليها.

وتشير محررة موقع النيلين إلى أن الحسناء هي المذيعة والإعلامية الشابة أروى خوجلي, والتي كانت حضوراً في المؤتمر الصحفي.

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ونشرت أروى صورة تجمعها مع ملك الطمبور ود النصري وذلك على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قالت فيها: (الف حمدلله على السلامة.. ترقبوا جديد النصري).

وكان النصري قد أشار إلي أن ابتعاده كان بسبب أوجاع كثيرة عاشها طوال العامين الماضيين، وإنه تعافى منها بوجود من حوله، كاشفا عن أولى حفلاته بعد العودة بمدينة جدة مطلع الشهر القادم في ضمن رحلة فنية إلي الخليج التي كان مقررا لها قبل فترة ولكن تدابير محددة أرجأتها إلي الموعد الجديد، لافتا إلي أن السبب الرئيس لعودته لحفلات المسارح هو إشتياقه لجمهوره والتواجد في المسرح والمنافسة.

النصري قال أيضا إنه لا يعتقد أن هنالك من يحتاج لوصية في شأن يخص الوطن لأن لكل شخص حساباته ونظرته الخاصة وأن من يبحث عن شئ لدمغه بالتقصير في شأن البلد لن يجد شيئا.

يذكر أن المؤتمر الصحفي شهد حضورا كبيرا من الإعلاميين والشعراء تقدمهم الإعلامي سعد الدين حسن الذي قدم للمؤتمر والإعلامية سلمى سيد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)