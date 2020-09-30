طلاب يدرسون بالخارج يشتكون من رسوم فحص كورونا

اشتكى عدد من الطلاب الذين يدرسون بالخارج من عدم قدرتهم على دفع رسوم فحص كورونا التي تبلغ ٤ الف جنيه.
وقالت الطالبة أميرة صلاح: “طائرتي سوف تقلع بعد يومين الى الهند وتفاجأت بأن فحص كورونا في معمل استاك برسوم ولا أملك ذلك المبلغ”.
وأكدت أميرة أن ادارة (استاك) ردت لها بأنه لا توجيه من وزارة الصحة يستثني الطلاب من الرسوم أو دفع نصف القيمة، وطالبت وزارة المالية والجهات ذات الاختصاص بحسب صحيفة الجريدة، باستثناء الطلاب الدارسين بالخارج من الرسوم.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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