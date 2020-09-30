نيابة مكافحة الفساد تأمر بإستجواب كمال شداد

أمر وكيل النيابة الأعلى لنيابة مكافحة الفساد باستدعاء الدكتور كمال شداد، رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، لاستجوابه في التجاوزات المالية المنسوبة للاتحاد،

كما أمر الوكيل بمخاطبة وزارة المالية الاتحادية وديوان المراجع العام عن مدى علمهما بواقعة شراء أربع سيارات للاتحاد، كذلك أمر وكيل النيابة الأعلى باستدعاء ممثل الشركة التي اشترى منها الاتحاد السيارات، وممثل الشركة التي تعاقد معها الاتحاد لتركيب كاميرات مراقبة في مقر الاتحاد.

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وكان المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة بحسب صحيفة اليوم التالي، تقدم “الثلاثاء” بإستئناف ضد قرار الإفراج عن المتهمين في القضية بالضمانة العادية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)