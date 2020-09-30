أمر وكيل النيابة الأعلى لنيابة مكافحة الفساد باستدعاء الدكتور كمال شداد، رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، لاستجوابه في التجاوزات المالية المنسوبة للاتحاد،
كما أمر الوكيل بمخاطبة وزارة المالية الاتحادية وديوان المراجع العام عن مدى علمهما بواقعة شراء أربع سيارات للاتحاد، كذلك أمر وكيل النيابة الأعلى باستدعاء ممثل الشركة التي اشترى منها الاتحاد السيارات، وممثل الشركة التي تعاقد معها الاتحاد لتركيب كاميرات مراقبة في مقر الاتحاد.
وكان المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة بحسب صحيفة اليوم التالي، تقدم “الثلاثاء” بإستئناف ضد قرار الإفراج عن المتهمين في القضية بالضمانة العادية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر نيابة مكافحة الفساد تأمر بإستجواب كمال شداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.