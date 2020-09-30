عجز المالية يؤخر استيراد (1000) بص لحل أزمة المواصلات

تأخرت الحكومة في استيراد (1000) بص التي خصصت لمعالجة أزمة مواصلات بولاية الخرطوم، بسبب عدم دفع وزارة المالية تكاليف الصفقة للجهات المستوردة.

وقال مدير شركة المواصلات العامة، محمد ضياء الدين بحسب صحيفة الديمقراطي أمس، “تقدمنا بطلب استيراد 1000 بص، وتم تصديق الالتزام بدفعيات خاصة”. موضحاً أن مشروع الاستيراد قائم، وتم الاتفاق مع الجهة الموردة، تحت إشراف مسؤولية اللجنة الوزارية لحل مشكلة المواصلات التي كونها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

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وقال إن شركة المواصلات العامة تدير العمل ولكنها لا تشتري حسب إجراءات الحكومة، مردفاً “أكملنا إجراء المواصفات، وتبقت كيفية إيجاد صيغة لضمان دفع المستلزمات التي تعود لوزارة المالية”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)