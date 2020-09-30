مصادر اميركية: حمدوك يتقاسم السلطة مع شخصيات (بغيضة)

حثت مصادر اميركية الادارة الاميركية على شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، ووصفت المصادر تحت عنوان “فرص ة لمكافحة الارهاب في السودان” موقف رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك بالهش، وان العديد من الاسلاميين يريدون رحيله لافتة الى نجاته من محاولة اغتيال هذا العام.

وأشارت الى ان الجنرالات الذين أطاحوا بالبشير غير متحمسين بشأن الديمقراطية في الخرطوم، ونوهت الى ان رئيس الوزراء تولى منصبه العام الماضي بعد احتجاجات واسعة ادت الى نهاية النظام القديم، ويتقاسم السلطة مع شخصيات وصفتها بـ “البغيضة”، وتابعت المصادر بحسب صحيفة آخر لحظة، لكنه تمكن من الغاء القوانين الإسلامية المتشددة، ومنح المجتمع المدني بعض المتنفس، وان الحكومة وعدت باجراء انتخابات في عام 2022، كما ان حمدوك يريد تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة قبل انتهاء فترة ولايته.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)