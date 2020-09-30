شاهد بالصور.. رسمياً (خطوبة) وزيرة القراية بالسودان.. الزواج بعد أشهر قليلة والصدمة تصيب جمهورها ومحبيها

فاجأت الإعلامية السودانية تغريد الخواض جمهورها ومتابعيها على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بإعلان خطوبتها عبر تغيرها لحالتها العاطفية.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فلم تكشف المذيعة الملقبة داخل مواقع التواصل الاجتماعي بوزيرة القراية عن أي تفاصيل أخرى واكتفت بتغير حالتها العاطفية فقط.

Advertisements

لكن صديقتها المقربات نشرن صور جديثة لها تظهرها وهي ترتدي (دبلة) الخطوبة وعليها تبريكات بالخطوبة واكتمال مراسم الزواج في القريب العاجل حسبما أكدن في منشورات على حساب نجمة قناة الهلال.

التهنئة المرفقة من صديقات الخواض أكدت أن الخبر حقيقة وليست مزحة, وبعد ساعات من التأكيدات ظهرت منشورات على فيسبوك من قبل بعض محبي وزيرة القراية أعلنوا فيها صدمتهم الكبيرة لخبر خطوبتها وخبر زواجها في القريب العاجل, لكن هؤلاء عادوا وتمنوا لها السعادة والرفاه والبنين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)