النيابة تتهم قيادي إسلامي بـ”الإرهاب” هدد باستخدام “الرصاص” حال التطبيع

تعتزم النيابة العامة اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة القيادي بالمؤتمر الشعبي، الناجي عبد الله، تتصل بالإرهاب والتهديد بالقتل، وذلك على خلفية تهديده بإستخدام الرصاص حال وافقت الحكومة على التطبيع مع إسرائيل.

وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للناجي عبد الله، كان يتحدث خلاله في تأبين للقيادي الشعبي الراحل، يوسف لبس، رافضاً مبدأ التطبيع مع إسرائيل.

وقال “نرفض التطبيع مع إسرائيل وهو أمر لن نرجع فيه لأمانة سياسية ولا للحزب، (دا ذخيرة حية مباشرة)” وتابع “لكل من عصى وطغى وتجبر الله أكبر”.

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وقال مصدر بالنيابة العامة بحسب صحيفة الديمقراطي، إن مقطع الفيديو يخضع للدراسة وحال التحقق منه سيتم تحريك إجراءات قانونية في مواجهة الناجي عبد الله.

واعتبر القانوني نبيل أديب، حديث الناجي عبد الله، تهديداً واضحاً بالقتل ويدخل في دائرة الإرهاب، ويعد جريمة تستدعي مواجهتها جنائياً، وأضاف نبيل “يجب أن يتم فتح بلاغ في مواجهة الناجي تحت مواد الإرهاب والتهديد بالقتل وفق القانون الجنائي، ويتم التحقيق معه وحال أقر بالحديث المنسوب له تتم محاكمته”.

من جهته قال القيادي بقوى الحرية والتغيير، أبراهيم الشيخ إن حديث الناجي لا معنى له ولا يخرج من دائرة الحماسة الزائدة مضيفاً “حديث لا يخوف أحداً ولا يقتل باعوضة”.

وأضاف “قرار التطبيع من عدمه تقوم به مؤسسات الدولة وهي حريصة على مصالح البلاد، وفي حال اتخاذه فستكون قادرة على حمايته.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)