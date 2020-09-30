تكوين مجلس إدارة لجمعية المرشدات السودانية

أصدرت المهندسة ولاء عصام البوشي وزيرة الشباب والرياضة قرارا وزاريا بإنشاء جمعية المرشدات السودانية وتكوين مجلس إدارة الجمعية، وذلك عملا بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية سنة 2019م . Advertisements وسمى القرار وفق ( سونا) كل من حنان عبد المنعم عبد الحفيظ رئيسا للجمعية، أماني محمود الجزولي نائبا للرئيس، مني محمد سليمان سكرتيرا، إصلاح خالد حامد أمينا للمال، وعضوية كل من مريم حامد خليفة، فايزة نصر الدين يوسف، سميرة جار النبي سليمان، ثريا الضو محمد أحمد، قطر الندى مهدي وجوليانا عبد الرحمن . وحدد القرار مهام و صلاحيات مجلس الإدارة و المتمثلة في الإشراف على نشاط الجمعية وأهدافها إداريا وماليا وفنيا على نطاق القطر، وتنفيذ الخطط والبرامج، وعمل نظام أساسي مؤقت للجمعية وعرضه على المفوضية الوطنية لهيئات الشباب والرياضة، وتجديد العضوية وإنشائها على أسس تتوافق مع القوانين واللوائح وأهداف الجمعية. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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