عاجل| رئيس الوزراء ينعي أمير الكويت.. هذا ما قاله

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

نعى رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، وأعضاء مجلس الوزراء، والشعب السوداني، بمزيد من الحزن والأسى فقيد الأمة العربية والإسلامية، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء: "بعد حياة زاخرة بالعطاء والتفاني لرفعة ومِنعَة بلده وشعبه".

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وتقدمت حكومة وشعب السودان، في بيان لمجلس الوزراء مساء اليوم، لآل الصباح وحكومة وشعب الكويت بأحرّ التعازي.

وأوضح البيان أن العلاقات بين الشعبين السوداني والكويتي، كانت ولا تزال نموذجًا في الأخوة الصادقة والتقدير والاحترام، كما يحفظ شعب السودان للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح العديد من المآثر والخير ومواقفه الوطنية والإقليمية والدولية الشجاعة.