عاجل.. نائب رئيس مجلس السيادة: شرق السودان خط أحمر وقضاياه ستحل قريبا

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

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قال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، إن شرق السودان خط أحمر، وقضاياه ستحل قريبا.



ووصف دقلو، خلال زيارته لمحلية سنكات في ولاية البحر الأحمر، شمال شرق السودان، للمشاركة في مؤتمر السلام والتنمية والعدالة، شرق السودان بأنه شريان البلاد.

وأضاف أنه سيقف مع أهل الشرق لإزالة التهميش وجمع الصف، وتعزيز النسيج الإجتماعي، مؤكدا أن السودان ماض نحو التحول الديمقراطي.