تحديد موعد نهائي لإستلام ملفات الاندية المشاركة فى البطولات الافريقية

أكدت هيئة تراخيص الأندية بالاتحاد السوداني لكرة القدم، أن الاربعاء 30 سبتمبر 2020 آخر موعد لتقديم الأندية لملفاتها من أجل الحصول على رخصة المشاركة في البطولات الافريقية موسم 2020-2021 ولا مجال للتمديد.

وكانت هيئة التراخيص وفق ( سونا) قد تسلمت في الشهر الماضي إشتراطات مشددة من الإتحاد الافريقي لكرة القدم (CAF) لمنح الأندية رخصة المشاركة .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )