عودة متاثرين من فيضان سنجة لمنازلهم

أكد مدير ادارة الطوارئ والتصدي للاوبئة بوزارة الصحة و التنمية الاجتماعية بسنار علاء الدين يوسف بأن هناك (4) معسكرات خرجت من الخدمه بعد عودة المتاثرين من الفيضان الى منازلهم بمحلية سنجة بعد إنحسار مياه السيول والفيضانات منها وتاهيلها واصحاح البيئة بها وتهيئتها للسكن.
واضاف علاء الدين وفق ( سونا) خلال ترؤسه اجتماع طوارئ خريف 2020م أن هناك اتيام تعمل على تطهير المناطق المتاثره بإستمرار بالتعاون مع شركاء الصحة .
وأبان ان المعسكرات التي رجع المتأثرين منها الى منازلهم هي معسكر مدرسة رابعه العدويه ومعسكر مدرسة آمنه بنت وهب ومعسكر مدرسة عمار بن ياسر، مؤكدا مواصلتهم لأنشطة الطوارئ الصحية بجميع محليات الولاية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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