والي الخرطوم يتفقد أعمال تأهيل و صيانة محطة مياه المقرن

وقف والي الخرطوم الاستاذ أيمن خالد نمرالثلاثاء على أعمال تأهيل محطة مياه المقرن التي تأثرت انتاجيتها بسبب الطمي الذي غمر أحواض الترسيب بفعل الفيضانات العالية، كما تفقد أعمال تركيب طلمبة جديدة للمحطة فضلا عن وقوفه على الاضافات الجديدة للكهرباء داخل المحطة.
وحث الوالي وفق ( سونا) العمال بمضاعفة جهودهم لإزالة الاطماء من احواض الترسيب الـ (7) وادخالها على التوالي للخدمة حال الفراغ من نظافة كل حوض وذلك حتى لا تتأثر الامدادات مؤكداً أن مياه الشرب تجد الاولوية والإهتمام الكبير من الولاية، وأضاف أن الولاية تعكف على اجراء إعادة تأهيل لكافة محطات المياه التي تأثرت بموجة الفيضانات.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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