الميرغني يلتقي سفير السودان بالقاهرة

التقى سفير السودان بجمهوية مصر العربية محمد الياس بمولانا السيد محمد عثمان الميرغني زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي بقصر طيبة بالقاهرة. وعبر السفير عن تقديره واعزازه بالدور الوطني والقومي والتاريخي الذي يطلع به ولحرصه الدائم علي تطوير علاقات البلدين بما فيه مصلحة الشعبين واستعداده وجهوده المقدرة لدعم المرحلة الانتقالية والتحول الديمقراطي في السودان . Advertisements واستفسر مولانا الميرغني وفق ( سونا) عن تطور وسير علاقات البلدين في المرحلة الراهنة كما استفسر عن احوال الجالية السودانية بجمهورية مصر العربية وبرامج التعاون التعليمي والصحي ومدى الدعم المصري لمواجهة جائحة كورونا وكارثة السيول والامطار . الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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