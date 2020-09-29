نيابة الفساد ترفض الإفراج عن مسؤولي الاتحاد السوداني

رفضت نيابة الفساد الأفراج عن المتهمين على ذمة مخالفة الإجراءات المتعلقة بشراء سيارات خاصة بالاتحاد خلال الفترة الماضية ، وذلك عقب تنفيذ أمر القبض الصادر في مواجهتهم أمس ( الاثنين)
يشار إلى أن نيابة الفساد وجهت بعض التهم إلى عدد من قيادات الاتحاد أبرزهم نائب الرئيس للشؤون المالية نصر الدين حميدتي إلى جانب الأمين العام حسن أبو جبل وبعض الموظفين الآخرين أبرزهم المدير المالي أمين حلمي، وكبير الموظفين الإداريين يعقوب محمد علي، وعبد القادر العوض عضو لجنة المسابقات السابق، وأمير محمد خير الموظف السابق بمكتب رئيس الاتحاد”.
وبحسب المصادر وفق صحيفة السوداني فإن رئيس اتحاد الكرة كمال شداد، ابدي انزعاج كبير للقضية وتباعتها خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي شهدها الملف في غضون الأيام الماضية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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