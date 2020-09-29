عاجل.. وصول هدية المخابز المقدمة من مصر الى السودان

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

حطت ظهر اليوم الثلاثاء بمطار الخرطوم طائرتان عسكريتان محملة بفرنيبن من جملة عشرة أفران هدية من الشعب المصري للشعب السوداني.



وكان في استقبال الطائرتين من الجانب السوداني وزير التجارة والصناعة، الاستاذ مدني عباس مدني والشيخ خضر كبير مستشاري رئيس مجلس الوزراء، والاستاذ أمجد فريد من مكتب رئيس الوزراء، ومن الجانب المصري السفير المصري بالسودان حسام عيسى، والقنصل العام في السودان المستشار أحمد عدلي إمام، والملحق العسكري العميد أركان حرب أحمد الشاذلي، والملحق الإعلامي عبد النبي صادق، وطاقم السفارة المصرية.

وأعرب مدني عباس مدني وزير التجارة والصناعة، في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم لدى تسلمه المخابز، عن سعادته بوصول الدفعة الاولي من المخابز المصرية، التي ستسهم في معالجة مشكلة الخبز وفي تطوير صناعة الخبز في السودان.

وقال إن هذا الأمر يأتي ضمن التعاون والدعم الذي ظلت تقدمه جمهورية مصر العربية لمعالجة بعض التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية ، مؤكدا أن البلدين لديهما ارداة قوية ونية جادة لتأسيس علاقة بينهما تقوم علي التعاون المشترك البناء والمثمر في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية لتعزيز ما هو تاريخي بين الشعبين في السودان ومصر.

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وأضاف الوزير مدني بأن هذا الدعم أتى في وقته المناسب، في ظل الظروف التي تتعلق بأزمة الخبز مشيرا إلى أن هناك جهودا استراتيجية لمعالجة هذه المسألة في مختلف جوانبها سواء ما هو متعلق بتوفير القمح أو تطوير صناعة الخبز لاسيما وأن أكثر من 80% من المخابز في السودان هى مخابز تقليدية غير آلية وهي واحدة من العوامل التي تؤثر سلبا في توفير الخدمة الملائمة والمناسبة.

وقال إن اتجاه البلدين هو تفعيل وتنشيط المشروعات خاصة في مجال التبادل التجاري والاقتصادي والتكامل بين السودان ومصر والتي ستمضي بذات القوة والحماس الذي بدأ طوال العام المنصرم، وأن هناك مساحات للتعاون واالتكامل الاقتصادي يمكن أن تعود بالفائدة لمصلحة الشعبين .

وجدد التأكيد بأن استقرار البلدين يحقق المصالح المشتركة لهما.

من جانبه قال سفير جمهورية مصر بالسودان ان وصول الشحنة الاولي من المخابز المهداة من جمهورية مصر العربية إلى الشعب السوداني يأتي بالتنسيق الكامل مع مجلس الوزراء السوداني وأنه يأتي في إطار الدعم المصري للشعب السوداني لمواجهة التحديات التي تواجه المرحلة الانتقالية في السودان ، وتعبر عن وقوف مصر حكومة وشعبا مع الحكومة الانتقالية في كافة المستويات الإنسانية والتنموية والإغاثية لتحقيق طموحات الشعب السوداني في النهوض بالسودان والاتجاه به نحو مرحلة جديدة من التنمية والاستقرار والرخاء والأمن.

وأضاف السفير حسام عيسى قائلا أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الدعم المصري في كافة المجالات خاصة الطبية والتنموية والإنسانية والمشروعات الاستراتيجية، تنفيذا لنتائج زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والوفد المرافق له إلى السودان في أغسطس الماضي والتي تم الاتفاق فيها بين البلدين علي تنفيذ عدد من المشروعات ودعم المشروعات في مجالات التعاون التنموية والإنسانية والطبية والتعليمية في الفترة القادمة، استغلالا للفرص الضخمة التي تربط بين البلدين الشقيقين.

المستشار الإعلامي بالسفارة المصرية بالخرطوم عبد النبي صادق محمد قال إن هذه الدفعة الاولي من الافران تأتي إطار العلاقات الازلية التي تربط مابين الشعبين والدولتين.