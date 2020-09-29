عاجل.. الري: انخفاض ملحوظ فى مناسيب النيل بمعظم القطاعات

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

أكدت وزارة الري السودانية أن مناسيب النيل تواصل انخفاضها الملحوظ في معظم الأحباس.



وقالت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية السودانية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن وارد محطة الديم عند الحدود السودانية – الإثيوبية، ليوم غد الأربعاء، سيكون في حدود 445 مليون متر مكعب، ويكون وارد نهر عطبرة في حدود 50 مليون متر مكعب.

وتوقعت اللجنة أن تشهد المناسيب ليوم غد، إما انخفاضًا أو استقرارًا في معظم القطاعات، ودعت الجهات المختصة والمواطنين، إلى اتخاذ الحيطة والحذر حفاظًا على أرواحهم وممتلكاتهم.