مناوي يؤيد تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل

أعلن رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي تأييد حركته لتطبيع علاقات السودان مع إسرائيل، وقال مناوي في تصريح بثته قناة (الجزيرة)، إن الخرطوم لا يمكن أن تظل عاصمة اللاءات الثلاث إلى الأبد.

ورداً على سؤال حول مشاركة الحركة في النزاع بليبيا، أوضح مناوي بحسب صحيفة المواكب، أنه لم ينف وجود قوات من الحركة بليبيا لكنها لا تشارك في القتال، وقال: “أحياناً بعض الدول تريد أن تلصق التهم بحركة تحرير السودان”.

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وفي وقت سابق أعلنت (9) حركات مسلحة موقعة على السلام في العهد السابق، أبرزها العدل والمساواة الوحدة الوطنية، وحركة كردفان للتنمية (كاد) دعمها لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

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