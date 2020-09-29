الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

مناوي يؤيد تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

 

أعلن رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي تأييد حركته لتطبيع علاقات السودان مع إسرائيل، وقال مناوي في تصريح بثته قناة (الجزيرة)، إن الخرطوم لا يمكن أن تظل عاصمة اللاءات الثلاث إلى الأبد.

 

ورداً على سؤال حول مشاركة الحركة في النزاع بليبيا، أوضح مناوي بحسب صحيفة المواكب، أنه لم ينف وجود قوات من الحركة بليبيا لكنها لا تشارك في القتال، وقال: “أحياناً بعض الدول تريد أن تلصق التهم بحركة تحرير السودان”.

Advertisements

 

وفي وقت سابق أعلنت (9) حركات مسلحة موقعة على السلام في العهد السابق، أبرزها العدل والمساواة الوحدة الوطنية، وحركة كردفان للتنمية (كاد) دعمها لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

 

الخرطوم أخبار الخليج 365)

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مناوي يؤيد تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا