يستضيف “منبر وكالة السودان للأنباء” في الثانية عشر من يوم غد الأربعاء معهد علوم الأدلة الجنائية للحديث حول الاحتفال باليوبيل الفضي للمعهد برعاية السيد مدير عام الشرطة.

وبحسب (سونا)، الدعـوة موجهة لكافة أجهزة الإعلام المحلية والدولية.ِ Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر معهد علوم الأدلة الجنائية بـ”منبر سونا” غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.