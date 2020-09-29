شاب يقتل شقيقه ضرباً بـ”حجر”

أقدم شاب على قتل شقيقه ضرباً بحجر على رأسه لخلاف نشب بينهما حول معاملة والدتهما وبرها، وتتلخص التفاصيل الأولية للحادث في أن الأخوين “المجني والمجني عليه” ومعهما والدتهما يقيمون في منزل مع خالهما وهو المبلغ في الإجراءات بمنطقة الشجرة مربع 3.

وفي يوم الحادثة دار نقاش بين الأخوين حول معاملة المجني عليه مع والدته وتوعده بعدم المسامحة إن تكرر منه ذلك، حيث كان لا يبرها ويعاملها بدون احترام وكراهية حسب إفادة خاله، وعند الساعة 2 صباحاً من ليلة الحادث وأثناء نوم المجني عليه قام الجاني بضرب شقيقه بحجر على رأسه، مما سبب له الأذى، وتم تحويله إلى مستشفى بست كير وأحيل إلى مستشفى يستبشرون، وبعد مرور خمسة أيام فارق الحياة.

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وبحسب صحيفة السوداني الدولية، تم فتح البلاغ واتخذت الشرطة إجراءاتها حيث تم الاتصال بمسرح الحادث لإجراء العمل الفني بمكان الحادث وأحيلت الجثة إلى المشرحة وتكليف المباحث للقبض على المتهم وتولى التحري الملازم أول صدام عبد الرحمن، ومازالت التحريات مستمرة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)