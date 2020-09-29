التعايشي يرفض تعيين طائرة رئاسية خاصة به ويستغل الخطوط التجارية للسفر إلى جوبا

غادر صباح اليوم إلى جوبا عضو مجلس السيادة الأستاذ محمد حسن التعايشي مستغلاً خطوط تاركو للطيران بعد أن رفض تعيين طائرة رئاسية خاصة به. وتفاجأ ركاب طائرة تاركو المتجهة صباح اليوم الثلاثاء ٢٩ سبتمبر بحسب صحيفة أول النهار، بعضو مجلس السيادة ضمن الركاب المسافرين على مقاعد الدرجة الأولى. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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