وصول هدية المخابز المقدمة من مصر إلى السودان

حطت ظهر اليوم الثلاثاء بمطار الخرطوم طائرتان عسكريتان محملتان بفرنين من جملة عشرة أفران هدية من الشعب المصري للشعب السوداني.

وكان في استقبال الطائرتين من الجانب السوداني وزير التجارة والصناعة، مدني عباس مدني والشيخ خضر كبير مستشاري رئيس مجلس الوزراء، وأمجد فريد من مكتب رئيس الوزراء، ومن الجانب المصري السفير المصري بالسودان حسام عيسى، والقنصل العام في السودان المستشار أحمد عدلي إمام، والملحق العسكري العميد أركان حرب أحمد الشاذلي، والملحق الإعلامي عبد النبي صادق، وطاقم السفارة المصرية.

وأعرب مدني عباس مدني وزير التجارة والصناعة، في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم لدى تسلمه المخابز بحسب (سونا)، أعرب عن سعادته بوصول الدفعة الأولى من المخابز المصرية، التي ستسهم في معالجة مشكلة الخبز وفي تطوير صناعة الخبز في السودان.

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من جانبه قال سفير جمهورية مصر بالسودان إن وصول الشحنة الأولى من المخابز المهداة من جمهورية مصر العربية إلى الشعب السوداني يأتي بالتنسيق الكامل مع مجلس الوزراء السوداني وأنه يأتي في إطار الدعم المصري للشعب السوداني لمواجهة التحديات التي تواجه المرحلة الانتقالية في السودان، وتعبر عن وقوف مصر حكومة وشعباً مع الحكومة الانتقالية في كافة المستويات الإنسانية والتنموية والإغاثية لتحقيق طموحات الشعب السوداني في النهوض بالسودان والإتجاه به نحو مرحلة جديدة من التنمية والاستقرار والرخاء والأمن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)