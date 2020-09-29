لوشي: (تسقط قحت ) .!

أرفقت الإعلامية لوشي المبارك بوستاً أمس كتبت خلاله وبوضوح: (تسقط قحت)، وذلك في إشارة مباشرة لعدم رضائها عن الحكومة الحالية. Advertisements هذا وشهد البوست بحسب صحيفة السوداني، تفاعلاً غير مسبوق مابين منتقد له و مؤيد. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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