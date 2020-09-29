برئاسة الدقير.. وفدٌ من قوى الحرية والتغيير إلى جوبا الخميس

يُغادر إلى جوبا بعد غدٍ الخميس، وفدٌ من قِوى الحُرية والتغيير إلى جوبا للمشاركة في توقيع الاتفاق النهائي للسلام بين الحكومة السودانية الانتقالية والجبهة الثورية السودانية، ولقاء الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو.

وقال مصدرٌ بقِوى الحُرية والتغيير في تصريح بحسب صحيفة السوداني، إنّ الوفد مُكونٌ من “25” قيادياً من المجلس المركزي والتنسيقية، برئاسة رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير.

ومن المُقرر أن يلتقي الوفد بحكومة جنوب السودان والحركة الشعبية جناح “الحلو”.

وتوقّع الحكومة السودانية والجبهة الثورية في الثالث من أكتوبر المقبل على الاتفاق النهائي للسلام.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)