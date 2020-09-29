أفراح عصام تهجر الغناء لأغرب سبب .!

كشفت مصادر مقربة من الفنانة الشابة أفراح عصام، عن سبب ابتعادها مؤخراً عن الوسط الفني. Advertisements وأكدت المصادر أن السبب يعود إلى انشغالها بإدارة عدد من الأعمال الخاصة، واختتمت المصادر بحسب صحيفة السوداني، أن عودة أفراح للساحة مرتبطة بإنهاء تلك الأعمال. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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