شح الدقيق يضاعف الاصطفاف أمام المخابز

لا تزال مشكلة شح الدقيق والصفوف تراوح مكانها بمخابز الخرطوم

و قال عدد منهم بحسب مصادر ان ضعف حصة الدقيق وارتفاع التكلفة الانتاج انعكس على تفاقم الازمة.

وقال صاحب مخبز بالخرطوم آدم الدومة، إن أزمة الخبز لاتزال مستمرة بسبب ضعف الحصص وشح الدقيق ومشاكل الغاز اضاف لتذبذب التيار الكهربائي ٫ وأوضح بان العمل بالمخبز تراجع كثيرا بسبب التكلفة وشح الدقيق ٫ مشيرا الى ان حصته من الدقيق للمخابز(30) جوالا يوميا وتراجعت لـ (15) جوالا فقط ، مبينا ان سعر كرتونة الخميرة (6) آلاف جنيه ٫ ورهن حل أزمة الخبز بتسليم المخابز كفايته من الدقيق

مؤكدا تراجع انتاجية شركات المطاحن.

واضاف صاحب مخبز بالخرطوم محمد ابراهيم بان توزيع الدقيق ضعيف ما تسبب في اغلاق عدد مقدر من المخابز وعدم استجابة شركات الغاز لتوصيله، مضيفا بان أزمة الخبز مستمرة بسبب ارتفاع التكلفة ونقص الدقيق٫ مبينا بحسب صحيفة السوداني، ان سعر كرتونة الخميرة بلغ (6٫5) الف جنيه بدلا عن (1٫5) الف جنيه فيما سجل سعر جركانة الزيت (7) آلاف جنيه ٫ و قال ان حصته من الدقيق (10) جوالات فقط.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)