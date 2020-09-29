شاهد بالفيديو: سوداني يقلد الأغاني الهندية وناشطون يصفون مايقوم به(بالهبالة)

تداول ناشطون علي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب سوداني يبدع في تقليد الأغاني الهندية وآخر يقف بجانبه يتمايل على أنغام أغنيته. وبحسب ماشاهدت محررة (أخبار الخليج 365) فقد أظهر المقطع ذلك الشاب وهو يقوم بتقليد الأغاني الهندية بطريقة جميلة نالت إعجاب بعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي . Advertisements من جهتهم انتقد عدد كبير من مشاهدي الفيديو الشاب ووصفوا مايقوم به (بالهبالة) هذا على خلفية أنه قام بنشر مقطع قبل فترة مقلداً من خلاله صوت الفنانة نانسي عجاج ، حيث قالوا(الواحد يغترب ويلقي نفسو فاضي والنت مجان يجي يمعطنا بالفيديوهات). الخرطوم:(أخبار الخليج 365)

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