الفرسان يغتالون المريخ وخشارم يلوم التحكيم والمنتخب

وجه الأهلي الخرطوم ضربة قوية لطموحات ومساعي المريخ في الظفر بلقب الدوري الممتاز للعام الثالث توالياً وذلك بعد أن انتزع منه تعادلاً غالياً وثميناً بهدفين لكل في مباراة قوية ومثيرة.
شوط اللعب الأول جاء متوسطاً مع أفضلية نسبية للمريخ على مستوى السيطرة وتفوق تكتيكي للأهلي الذي أجاد التمركز في نصف ملعبه وإغلاق المساحات امام عناصر المريخ. ورغم التكتل الدفاعي للفرسان إلا أن المريخ نجح في صناعة أكثر من فرصة ضاعت بسبب قلة تركيز العناصر الهجومية.
وبحسب صحيفة الصيحة، نجح الأهلي في مباغتة المريخ وافتتاح التسجيل عكس المجريات مستفيداً من تمريرة طويلة خلف دفاع المريخ انخرط بها عنكبة وأرسل كرة عرضية تابعها دومنيك في الشباك لينهي الشوط الأول بتقدم الأهلي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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