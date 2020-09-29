اختتم المؤتمر الاقتصادي القومي أمس الإثنين بعد نقاشات استمرت لثلاثة أيام متواصلة حول الإصلاح الاقتصادي لحل القضايا الاقتصادية التي تواجه البلاد.
وكان أكبر نقاط الخلاف حول قضية الدعم ما بين مؤيدين ورافضين له، ولكن التوصيات التي خرج بها المؤتمر تجاوزت هذه النقطة بحل توافقي لقضية الدعم، وكان أغلب المتحدثين في المؤتمر نادوا بضرورة رفعه وتحويل الدعم للإنتاج ودعم الفقراء والشرائح الفقيرة وتفعيل الدعم المباشر.
وطالبت “قوى الحرية والتغيير” و”لجان المقاومة” بضرورة تفعيل القوات النظامية العاملة في الحدود لوقف تهريب السلع.
كما قرر المؤتمر تطبيق النظام المصرفي المزدوج وتحويل شركات الاتصالات إلى شركات مساهمة عامة كشرط لتجديد الترخيص.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر في ختام المؤتمر الاقتصادي.. حل توافقي بين المؤيدين والرافضين لرفع الدعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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