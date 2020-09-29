نقل مقر محاكمة قيادات النظام السابق لقاعة تسع ألف شخص

كشفت مصادر، عن اكتمال الترتيبات لنقل محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير و27 من قيادات النظام السابق ، من معهد التدريب القضائي ، إلى قاعة إبراهيم محمد حامد بالادلة الجنائية بالخرطوم.
وأكدت المصادر أن القاعة الجديدة تسع نحو ألف شخص ، أعد بداخلها قفص حديدي للمتهمين .
ويخضع البشير وقيادات النظام السابق لمحاكمة بموجب تهمة تقويض النظام الديمقراطي بانقلاب عام 1989 .
ومؤخراً طلبت هيئة الدفاع عن المتهمين بحسب صحيفة السوداني، تغيير قاعة المحكمة من مقر معهد التدريب القضائي ، لكونها ضيقة وغير مستوفية للاشتراطات الصحية للحماية من فايروس كورونا وأن معظم المتهمين والمحامين يعانون من الأمراض المزمنة .
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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