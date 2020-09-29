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ارتفاع رسوم توصيل العداد بنسبة 100%

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شكا مواطنون من ارتفاع أسعار رسوم توصيل عداد الكهرباء التي وصلت إلى (25) مليون جنيه بدلاً عن (16) مليون جنيه، ووصف المواطنون خلال حديثهم لمصادر الارتفاع بالجنوني والمتكرر بصورة أسبوعية، وقالوا لا يمر أسبوع إلا وأن تكون هنالك زيادة ملحوظة في سعر الرسوم.

 

وقالت المواطنة آمنة الطيب بحسب صحيفة السوداني الدولية، ذهبت أمس لمكتب كهرباء بأم درمان لتوصيل عداد كهرباء وأنا بحوزتي مبلغ (16) مليون جنيه وهي رسوم العداد منذ بداية العام ولكن تفاجأت بارتفاع الأسعار بنسبة 100%.

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المواطن الحاج الطيب قال أن رسوم توصيل الكهرباء في السابق كانت ترتفع أسعارها بداية العام ولكن منذ شهور أصبحت زيادة رسوم العداد أسبوعية واصفاً ما يحدث من زيادة في الأسعار بالفوضى وبعدم المراعاة لظروف المواطن.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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