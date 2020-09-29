(البنك المركزي): نلجأ لطباعة النقود لتمويل الحكومة

قال نائب محافظ بنك السودان المركزي، محمد أحمد البشرى، إن التمويل الحكومي من بنك السودان تجاوز الحدود المنصوص عليها والمقدر بنحو ( 15٪) من إيراداته العامة واوضح، لدى تقديم ورقة السياسات النقدية والمصرفية امس في المؤتمر الاقتصادي القومي، أن تمويل الحكومة احد الاسباب الرئيسية لرفع معدلات التضخم.

واشار الى ان (المركزي) يلجأ الى طباعة النقود لتمويل الحكومة وانتقد أن تعتبر الحكومة التمويل ب 15٪ ( حقا) وليس سقفا اعلى، مشيرا بحسب صحيفة السوداني، الى ان التمويل الحكومي اكبر من التمويل غير الحكومي بفرق كبير، واكد أن معدل التضخم في شهر أغسطس الماضي والمقدر بنحو 166.8٪ اكبر معدل تضخم تشهده الدولة ويعد الثالث عالميا والثاني أفريقيا.

وشكا من تغول الحكومة عليه خلال السنوات الماضية، (وارغامه) على تمويل عجز الحكومة عبر التوسع في عروض النقود.

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وشدد البشرى، على غياب الاستقلالية الحقيقية للبنك المركزي كمؤسسة مستقلة تحدد أهدافها وتتخذ قراراتها المالية والإدارية من دون تدخل من الجهات الأخرى ولديها صلاحيات قانونية.

اشار البشرى الى (هيمنة الحكومة) على موارد الجهاز المصرفي المالية، بما أدى إلى مزاحمة القطاع الخاص في التمويل والتأثير على تمويل النشاط الانتاجي، كذلك لضرورة التفكير في تبني النظام المصرفي المزدوج للمحدودية أدوات السياسة النقدية في النظام الإسلامي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)