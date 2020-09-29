(التربية): لا اتجاه لتجميد العام الدراسي

أكدت وكيلة وزارة التربية والتعليم العام تماضر الطريفي عدم وجود أي اتجاه لتجميد العام الدراسي، وقالت تماضر في تصريح بثته إذاعة الخرطوم أمس، إن قرار استثناء الفصلين الثامن أساس والثالث ثانوي من تأجيل العام الدراسي خير دليل على عدم تجميد العام الدراسي.

وأعلنت تماضر بحسب صحيفة الصيحة، عن تكوين لجنة لتحديد زمن نهاية العام الدراسي حتى يمكن الوزارة من تكملة المقررات الدراسية، بحيث تكون بصورة غير مزعجة.

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وأوضحت أن طباعة الكتاب من الفصل الأول وحتى السادس ستتكفل به الوزارة الاتحادية، على أن تتكفل الولايات بالطباعة من السابع وحتى الثالث ثانوي، وأقرت بعدم طباعة المنهج سوى بعض الكتب الخاصة بالفصلين الثالث والسادس أساس.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)