أكدت وكيلة وزارة التربية والتعليم العام تماضر الطريفي عدم وجود أي اتجاه لتجميد العام الدراسي، وقالت تماضر في تصريح بثته إذاعة الخرطوم أمس، إن قرار استثناء الفصلين الثامن أساس والثالث ثانوي من تأجيل العام الدراسي خير دليل على عدم تجميد العام الدراسي.
وأعلنت تماضر بحسب صحيفة الصيحة، عن تكوين لجنة لتحديد زمن نهاية العام الدراسي حتى يمكن الوزارة من تكملة المقررات الدراسية، بحيث تكون بصورة غير مزعجة.
وأوضحت أن طباعة الكتاب من الفصل الأول وحتى السادس ستتكفل به الوزارة الاتحادية، على أن تتكفل الولايات بالطباعة من السابع وحتى الثالث ثانوي، وأقرت بعدم طباعة المنهج سوى بعض الكتب الخاصة بالفصلين الثالث والسادس أساس.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر (التربية): لا اتجاه لتجميد العام الدراسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.