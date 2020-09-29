لجان المقاومة ترفع لافتات مناهضة لرفع الدعم بالمؤتمر الاقتصادي

صاحب الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي القومي هرج شديد، وتعالت هتافات لجان المقاومة وبعض المؤتمرين، رافضة لأي خطوة لرفع الدعم عن السلع والمحرقات، ورفع لجان المقاومة وكل المؤتمرين عدا الثلاثة صفوف الأوائل لافتات خطوا عليها ” لا لرفع الدعم، ماتبيعونا ماتبيعونا ، معاش الناس يامالية، وضم شركات العسكر”.

وقال عضو لجان مقاومة البراري محمد سعيد : إن لجان المقاومة ترفض أي اتجاه لرفع الدعم ، وأعلن عن تسيير مواكب مناهضة لرفع الدعم ، وأضاف: أصلاً لا يوجد دعم والذين يتحدثون عن رفع الدعم فقط يريدون مجاراة أسعار العملات الاجنبية في السوق السوداء وإعطاء الشرعية لسياسات البنك الدولي، و(تابع) بحسب صحيفة الجريدة: ما زال قيادات البنك المركزي متأثرين بنظام الانقاذ، ونائب البنك المركزي ذكر أنه يعمل منذ عهد عبد الرحيم حمدي، وأكد سعيد أن رفع الدعم يشكل عبئاً إضافياً على المواطنين، خاصة وان المؤتمر الاقتصادي لم يتحدث عن الانتاج والصناعات التحويلية ولم يتحدث عن فرض ضرائب على الرأسمالية وغيرها.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)