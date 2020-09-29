(الطاقة) تؤكد انسياب الوقود بصورة طبيعية وتوقعات بإنفراج الأزمة

أكدت وزارة الطاقة والتعدين – قطاع النفط – انسياب إمداد المواد البترولية بالصورة الطبيعية لكل المنتجات (بنزين، جازولين وغاز الطبخ).

وأعلنت أنه تم تدفيع (5) ملايين لتر بنزين من مستودعي الجيلي والشجرة لتغطية حوجة ولاية الخرطوم المقدرة بحوالي (3) ملايين لتر ونصفها للولايات، بجانب تدفيع (7.5) ملايين لتر جازولين لتغطية حوجة القطاعات الإستراتيجية من زراعة وكهرباء ونقل.

وأعلن وزير الطاقة والتعدين المكلف خيري عبد الرحمن خلال المؤتمر الاقتصادي القومي بحسب صحيفة الصيحة، عن وصول (6) بواخر محملة بالوقود في ميناء بروتسودان تنتظر قرار وزارة المالية ومحفظة السلع الإستراتيجية لإنهاء الإجراءات المالية، وإضافة الكميات المستوردة.

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فيما أكد وكيل النفط بوزارة الطاقة والتعدين حامد سليمان أن المصفاة عادت للعمل بشكل طبيعي، وأن ما تم تداوله عن عطل المصفاة كان تأثيره محدوداً على الإنتاج والتوزيع، وتوقع إنفراجاً كبيراً خلال الأيام المقبلة.

وطمأنت إدارة الامدادات وتجارة النفط بالوزارة بأن انسياب الوقود بالبلاد طبيعي، غير أن بعض الأخبار التي تم تداولها عن عطل المصفاة أدت للهلع وزيادة الصفوف.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)