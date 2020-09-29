معتمد شمال الدلتا: مشروع القاش طفل فاقد السند و(طاشي)

نعى المدير التنفيذي لمحلية شمال الدلتا بولاية كسلا طيفور علي طيفور مشروع القاش الزراعي وقال إنه أصبح طفلاً فاقد السند، وأضاف، أن النظام البائد تعمد تدمير المشروع من خلال تتبيعه لحكومة الولاية التي فشلت في إدارته، وزاد: أصبح فاقد السند وأردف: (مشروع القاش أغتيل وأصبح طاشي).

ونبه طيفور الى توفر الأراضي الصالحة للزراعة بسبب الفيضانات التي روت مساحات كبيرة بيد انه عاد وذكر بحسب صحيفة الجريدة، أن الموسم يواجه عقبة الجازولين، وأضاف: الزراعة أصبحت محصورة على من يجد الجازولين.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)