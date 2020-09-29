المركزي: تغيير العملة تأخر أكثر مما يجب

أكد نائب محافظ بنك السودان المركزي محمد أحمد البشرى، أن عملية تغيير العملة تأخرت أكثر مما يجب، فيما عاب على وزارة المالية زيادة الأجور بطريقة غير مسبوقة دون توفير مصادر إيرادات لتغطيتها.
وقال البشرى خلال جلسة السياسات النقدية والمصرفية وسياسات القطاع الخارجي ضمن المؤتمر الاقتصادي أمس بحسب صحيفة الصيحة، “إن عملية تغيير العملة تأخرت زيادة عن اللزوم ما أدى إلى ذهاب القضية للإعلام”.
وأقر بأن المركزي ووزارة المالية لهما دور في التضخم وتدهور سعر الصرف، ونوه بأن سياسة الصرف المرن المدار تعد الأنسب للسودان بخلاف سعر الصرف الثابت، وكشف أن الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي تصل (200-250%)، وقال إن المركزي أجرى عدة محاولات لمعالجة اختلالات سعر الصرف إلا أن معظمها عبارة عن تحريك سعر الصرف دون أن يستكمل بالحزم المقترحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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