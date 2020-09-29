الشعبية تتنازل عن مقعدين بالتشريعي لصالح لجان المقاومة

عقد وفد الجبهة الثورية الذي يزور الخرطوم هذه الايام، اجتماعا مع تنسيقيات لجان المقاومة وممثلي لجان التغيير والخدمات بمحليات ولاية الخرطوم، بقيادة رئيس الوفد ياسر عرمان، بغرض تنوير اللجان باتفاق جوبا الموقع بالاحرف الأولى بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية. كما بحث الرؤية الاستراتيجية والشراكة لتنزيل الاتفاق على ارض الواقع.

وكشفت مصادر بالاجتماع بحسب صحيفة آخر لحظة، عن ابلاغ نائب رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال، ياسر عرمان سعيد عرمان، لجان المقاومة في الاجتماع عن تنازل الحركة عن مقعدين من حصتها المخصصة لها من ضمن حصة حلفائها في الجبهة الثورية بمقاعد المجلس التشريعي الانتقالي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)