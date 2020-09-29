الكشف عن محاولة لاغتيال قوش

كشف المؤتمر الشعبي عن محاولة اغتياله لمدير جهاز الأمن والمخابرات المهندس صلاح عبد الله (قوش)، وقال القيادي بالحزب الناجي عبد الله انهم اكملوا عملية مدروسة ومرتبة كان الهدف منها اغتيال قوش، رداً على ملاحقته لقيادات الشعبي والزج بهم في السجون عقب المفاصلة الشهيرة بين الإسلاميين وتحديداً عق5ب إعلان حكومة الانقاذ عن اجهاض محاولة انقلابية في العام 2002.

وأشار الناجي لدى مخاطبته حفل تأبين نائب المين السياسي للشعبي الراحل المهندس يوسف لبس مساء أمس، إلى انه تم توفير السلاح والقوة لاستهداف قوش، وأكد انهم حددوا النيل منه بعد مراقبة لصيقة في حي العمارات بالخرطوم، إلا ان يوسف لبس رفض تنفيذ المحاولة وكان مسؤولاً عنهم_ والحديث للناجي_ واضاف عبد الله ان قيادات تدخلت ورفضت العملية منهم استاذاً جامعياً اصبح شخصية سيادية، -لم يسمه- وقطع الناجي انهم رتبوا لاحقاً لعملية أكبر أطقلوا عليها “البحر الدميرة”، وقال بحسب صحيفة آخر لحظة: “لو نفذناها لفاض البحر ولحدث خير كبير للسودان الآن” – في إشارة لاجراء عمليات ضخمة، وتابع “شيخ الترابي هو من تدخل هذه المرة”.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)