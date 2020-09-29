أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر 2020م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الصيحة:

السيادي: لم نبعد حميدتي من وفد التفاوض المركزي: تغيير العملة تأخر أكثر مما يجب التربية: لا اتجاه لتجميد العام الدراسي صحيفة المواكب:

(200) ألف وظيفة وتخصيص أموال (إزالة التمكين) للشباب (المركزي): جهات حكومية تحتفظ بالنقد الأجنبي خارج المصارف صحيفة الديمقراطي:

المالية تخصص صندوقاً بـ (500) مليون دولار لمشاريع الشباب وتكشف عن 200 ألف وظيفة النائب العام يوجه بحسم قضايا فساد رموز نظام البشير نازحو معسكر (كلمة) يشكون من نقص حاد في الغذاء صحيفة السوداني:

(السوداني) تتحصل على توصيات المؤتمر الاقتصادي قيادي بالشعبي يتوعد بمقابلة التطبيع مع إسرائيل بالذخيرة الحية (العليا) تؤيد إيداع االبشير الإصلاحية الكشف عن أغرب طريقة لتهريب الذهب بالمطار صحيفة الوطن:

الوطن تنشر وثيقة خاصة ببلاغات فضل محمد خير

خبير مياه :سد النهضة سيحرم السودان من الاستثمارات الأجنبية

حركة عبد الواحد تهاجم القوات المسلحة في جبل مرة

قيادي شيوعي يدعو لتصفية البنوك الإسلامية صحيفة أخبار اليوم:

في بيان رسمي للجيش: حركة عبد الواحد تعتدي على القوات المسلحة بجبل مرة.

«ستاك» يقرر فرض رسوم فحص الكورونا على المسافرين مع استثناءات.

المؤتمر الاقتصادي يختتم أعماله ويسلم توصياته لحمدوك.

عطل بالطائرة يرجئ وصول أول المخابز الآلية المصرية للسودان.

الدوري الممتاز: الهلال يكتسح هلال كادقلي، وتعادل المريخ والأهلي الخرطوم، والامل عطبرة وهلال التبلدي حبايب صحيفة السوداني الدولية: Advertisements حل توافقي بين المؤيدين والرافضين لرفع الدعم رئيس القضاء يصدر قراراً بتخفيض رسوم تسجيلات الأراضي صحيفة القوات المسلحة : القوات المسلحة تصد هجوماً لقوات تتبع لعبد الواحد بجبل مرة

البرهان يطلع على مجمل الأوضاع بولاية شمال دارفور

السيادي يؤكد عدم تغيير الوفد المفاوض للسلام بجوبا

حمدوك يتسلم توصيات المؤتمر الاقتصادي صحيفة آخر لحظة: الكشف عن محاولة لاغتيال قوش

الحكومة تستدين 126 مليار جنيه في 6 أشهر

الخرطوم تحظر عربات من الوقود ووصول (6) بواخر صحيفة صوت الأمة: البنك المركزي: الحكومة تستدين 126 مليار جنيه في 6 أشهر

الجيش يتهم حركة عبد الواحد بالاعتداء على قواته بجبل مرة

حمدوك: المؤتمر الاقتصادي تمرين للديمقراطية بامتياز

نقل محاكمة المخلوع إلى دار الشرطة صحيفة الدار: بالصورة والقلم.. ضبط ذهب داخل شيكولاته بمطار الخرطوم شطب الاتهام في مواجهة (23) متهم في قضية قتل متهمان وحرقهما بعد اخراجهما من الحراسة والي الخرطوم يحظر تعبئة الوقود لأي عربة لا تحمل لوحات خبير بالصحة العالمية: الملايين في خطر قرار لرئيس القضاء بتخفيض رسوم تسجيلات الأراضي نجاة رجل مرور من الدهس بعربة بالخرطوم

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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