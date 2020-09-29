الصحة تقرر فرض رسوم فحص كورونا للمسافرين

أعلنت وزارة الصحة الإتحادية – المعمل القومي للصحة العامة عن توقف دعم المانحين للمسافرين مع استثناء حالات الإشتباه والمرضى.
وقررت الوزارة وفق صحيفة السوداني بعد تعثر توفير مستهلكات فحص الكورونا، وبعد التشاور مع وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي دفع رسوم ، حيث حددت للسفارات والهيئات الدبلوماسية دفع مبلغ 40 دولار ومثلهم للأجانب، أما المؤسسات والشركات الخاصة (رجال الأعمال) 6,500 جنيه،
والمؤسسات الحكومية 2,000 جنيه والمواطنين المسافرين 4,000 جنيه، أما فيما يخص المرضي والحالات الخاصة يتم الفحص مجاناً شريطة إرفاق المستندات من القمسيون الطبي مع وجود عدد 2 مرافق.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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