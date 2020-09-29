حمدوك يتسلم توصيات الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي القومي

قال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك فى تغريدة له عبر صفحته بالفيس بوك اطلعت عليها (أخبار الخليج 365) (تسلُّمتُ اليوم توصيات الجلسة الختامية لـ المؤتمر الاقتصادي القومي. واضاف انعقاد المؤتمر نجاح لنا جميعا، فخلاله اختلفنا واتفقنا لأجل الوطن، وكان تمرين ديموقراطي، سنستفيد من هذه التجربة عند ترتيب مؤتمراتنا القومية القادمة، فنحن “ما عاوزين وطن نرص فيه بعض زي التعاريف”، بل أن نستطيع الاختلاف بطريقة حضارية تنتج مخرجات تشبه شعبنا.

تم تقديم ما يصل لـ 160 توصية خلال المؤتمر الاقتصادي القومي والورش القطاعية، بها قضايا ذات طابع طويلة الأمد، ومنها ما هو آني يساهم في حلّ الضائقة التي يُعاني منها شعبنا،

واقترحت لمتابعة تنفيذ توصياته بأن تتطور اللجنة التحضيرية لتصبح آلية تنفيذ بعد إضافة عناصر جديدة لها، فهذه التوصيات مُدخل أساسي لخطة التنمية الشاملة قيد التنفيذ.

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كان الغائب الحاضر في هذا المؤتمر هو الولايات، وهذا أمر سببته ظروف وباء الكورونا، لكنه أمر نعمل على معالجته الآن ومستقبلا.



أتوجه بالشكر لكل من ساهم بالإعداد لهذا المؤتمر، اللجنة التحضيرية، والخبراء، والمشاركين من القوى السياسية، لجان المقاومة، وحركات الكفاح المُسلّح -وإن كُنّا نودّ لو كان دورهم أكبر- واتحاد أصحاب العمل والمهنيين، والأجهزة الأمنية والشُرطية، وقاعة الصداقة).

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)