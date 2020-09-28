ضبط عملية تهريب ذهب نوعية بمطار الخرطوم

تمكنت إدارة جمارك مطار الخرطوم (وردية الصديق مغادرة) من إحباط عملية تهريب نوعية لذهب بحوزة راكب أجنبى متجه إلى خارج البلاد يخبئ ذهب خام داخل حلوى (شوكلاتة) .

وأفاد العميد شرطة الفاتح حسن دهب مدير إدارة جمارك مطار الخرطوم (للمكتب الصحفي للشرطة) وفق ( سونا) أن الضبطية تمت عندما قام منسوبينا ومن خلال مراقبتهم لحركة الركاب بعد ان تم الإشتباه في احد الركاب واخضاعه للتفتيش الشخصي الدقيق وضبط الذهب .

وأكد ان الضبطيات تدل على الحس الأمني العالي لدى قوات جمارك مطار الخرطوم وخبراتهم المتراكمة، مشيداً بضباط وضباط صف وجنود منسوبي جمارك المطار وأشادة خاصة بوردية الصديق مغادرة لضبطياتهم المتلاحقة والمتميزة حاثا اياهم على بذل المزيد من الجهد.

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من جانبه أوضح العميد شرطة حقوقي عبدالرحمن بدوي عبيد مدير جمارك الصالات أن هذه الضبطية النوعية هي عبارة عن اربع سبائك ذهبية + سلسل+ دبلة في شكل سبيكة خام مخبأة بطريقة احترافية داخل حلاوة شوكولاتة المضبوطات تزن ( 131 جرام)،

وأضاف أن الضبطية تدل على اليقظة والمهنية والمهارة العالية التي يتمتع بها قوة الصالات بالمطار وذلك بفضل الغيرة الوطنية والمهنية والاحترافية في أداء العمل نتاج للتدريب المستمر الذي أدى إلى التطور الملحوظ في الأداء علاوة على التفاني في العمل والتنافس والجدية في إحباط كثير من عمليات التهريب المتنوعة التي يحاول القيام بها بعض ضعاف النفوس والتي تخرب وتهدم الإقتصاد الوطني.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)