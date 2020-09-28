غرفة المستوردين: زيادة الأجور خازوق

قالت الغرقة القومية للمستوردين: إنّ قرار زيادة الأجور خازوق وقعت فيه حكومة الثورة، وقال الأمين العام للغرفة، الصادق جلال الدين، إنّ زيادة الأجور تسبّبت في التضخّم وارتفاع الأسعار وتدهور قيمة الجنيه السوداني، جاء ذلك خلال تقديمه ورقة رؤية القطاع الخاص في اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي القومي،
وأوضح جلال الدين أنّ زيادة الأجور أصعب من قضية رفع الدعم لجهة أنّ الاستمرار عليها مشكلة والتراجع عنها سيعقّد الأمور،
وأضاف يجب مراجعة قانون الخدمة المدنية ومراجعة الترهل الوظيفي في المؤسسات، وتابع الاتّجاه لرفع المرتبات أقلّ ما يوصف به أنّه اتّجاه أعمى وأخرق ولا يصبّ في مصلحة المواطن،
وكشف أنّ الإنفاق على الأجور ارتّفع إلى 226 مليار جنيه هي قيمة الأجور من أبريل وحتى أغسطس وهي أكبر من إيرادات الدولة التي تقدّر بـ 153 مليار جنيه.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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