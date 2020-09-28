تعرف على الاداء الفعلي للإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام الجاري

بلغ الأداء الفعلي للإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام الجاري 68.380 مليار جنيه، بنسبة أداء 86%من الربط النسبي، وبنسبة زيادة قدرت ب 27٪عن النصف الأول من العام الماضي، جاء ذلك في ورقة د. آمنة ابكر وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في المؤتمر الاقتصادي أمس،

وأشارت الورقة وفق صحيفة أخر لحظة إلى أن الإيرادات الأخرى تشمل الرسوم الإدارية ودخل الملكية، ومنظومة الصناعات الدفاعية، وعائد البترول السوداني، ورسوم العبور لنفط دولة جنوب السودان، إضافة للترتيبات المالية الانتقالية التي حققت أداءً فعلياً في النصف الأول من العام الجاري 46.915 مليار جنيه، بنسبة أداء 37% ونسبة زيادة قدرها163% لنفس الفترة من العام السابق،

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فيما أشارت الورقة للمنح خلال النصف الأول من العام الجاري التي بلغت 2.309 مليار جنيه بنسبة أداء 3٪ من الربط النسبي، ونسبة نقصان 49٪ عن النصف الأول من العام السابق، وأوضحت الورقة في جانب مبيعات الأصول غير المالية، وهي مايسمى بالأصول الثابتة لم يتم فيها أي أداء خلال النصف الأول من العام الجاري،

أما بالنسبة للمبيعات المالية المتحصلة من بيع الأسهم والحصص قد بلغ الأداء الفعلي لمبيعات الأصول المالية للنصف الأول 163 مليون جنيه بنسبة أداء 11% من الربط النسبي، وبنسبة نقصان 43% من النصف الأول من العام السابق، نسبة لتأثير جائحة كورونا، وماترتب عليها من ضعف التصرف في الأصول الحكومية المالية خلال الفترة المعنية، وفيما يتعلق بمصادر التمويل المتمثل في الاحتياجات اللازمة لتغطية العجز الكلي خلال النصف الأول للعام 2020 ذكرت الورقة أن حجم مصادر التمويل بلغ 96.251 مليون جنيه، بنسبة أداء 177٪ من الربط النسبي، وبنسبة نمو 152٪عن النصف الأول من العام السابق.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)