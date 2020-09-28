شاهد بالفيديو.. رقصة شعبية لتلاميذ ابتهاجاً بانتهاء الامتحانات تخطف الأضواء بمنصات التواصل

خطفت رقصة شعبية أداها تلاميذ بإحدى قرى شمالي السودان، ابتهاجاً بانتهاء امتحانات الشهادة السودانية،الأضواء بمنصات التواصل الاجتماعي. وأظهر مقطع فيديو قصير لاقى انتشاراً واسعاً وفق صحيفة السوداني طلاب يؤدون بتلقائية رقصة شعبية شهيرة، أثناء عودتهم من المدرسة، تعبيراً عن سعادتهم بنهاية الامتحانات وحظي المقطع باعجاب كبير في أوساط رواد التواصل.يفة السوداني . Advertisements الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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