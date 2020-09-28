نيابة مكافحة الفساد تطلق سراح إداريي اتحاد الكرة بالضمان

أطلقت نيابة مكافحة الفساد إداريي الاتحاد السوداني لكرة القدم بالضمانة، بعد أن وجهت لهم اتهامات تتعلق بخيانة الأمانة ومخالفة قانون الإجراءات المالية والإدارية والتعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي،بحسب صحيفة اليوم التالي
وكانت نيابة الفساد أمرت بإلقاء القبض على ستة من إداريي الاتحاد وأخضعتهم إلى التحري بواسطة الشرطة، وعلى رأسهم حسن أبو جبل أمين عام الاتحاد، ونصر الدين حميدتي نائب رئيس الاتحاد للشئون المالية وآخرين.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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